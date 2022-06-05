Явка на референдуме по поправкам в Конституцию выросла до 43,7 процента

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов на брифинге озвучил новые данные по явке на референдум. По его словам, общая явка на 12:00 по Казахстану составила 43,7%, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12:00 по времени столицы во всей стране бюллетени для голосования получили 43,7 % от общего числа граждан, включенных в списки", - сообщил Шавхат Утемисов

По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:

Акмолинская область – 41,31%,

Актюбинская – 41,14%,

Алматинская – 43,05%,

Атырауская – 37,33%,

Западно-Казахстанская – 47,58%,

Жамбылская – 55,15%,

Карагандинская 51,60%,

Костанайская – 49,96%,

Кызылординская – 48,73%,

Мангыстауская –36,02%,

Павлодарская –51,17%,

Северо-Казахстанская – 58,25%,

Туркестанская – 46,69%,

Восточно-Казахстанская – 48,86%,

Нур-Султан – 37,03%,

Алматы – 20,14%,

Шымкент – 44,61%.

Напомним, на референдуме уже проголосовали глава государства Касым-Жомарт Токаев, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, бывший госсекретарь РК Адильбек Джаксыбеков, действующий госсекретарь Ерлан Карин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972614-yavka-na-referendume-po-popravkam-v-konstitutsiyu-vyrosla-do-437-protsenta/