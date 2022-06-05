Явка на референдуме по поправкам в Конституцию выросла до 43,7 процента
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Член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов на брифинге озвучил новые данные по явке на референдум. По его словам, общая явка на 12:00 по Казахстану составила 43,7%, передает корреспондент NUR.KZ.
"Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12:00 по времени столицы во всей стране бюллетени для голосования получили 43,7 % от общего числа граждан, включенных в списки", - сообщил Шавхат Утемисов
По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:
- Акмолинская область – 41,31%,
- Актюбинская – 41,14%,
- Алматинская – 43,05%,
- Атырауская – 37,33%,
- Западно-Казахстанская – 47,58%,
- Жамбылская – 55,15%,
- Карагандинская 51,60%,
- Костанайская – 49,96%,
- Кызылординская – 48,73%,
- Мангыстауская –36,02%,
- Павлодарская –51,17%,
- Северо-Казахстанская – 58,25%,
- Туркестанская – 46,69%,
- Восточно-Казахстанская – 48,86%,
- Нур-Султан – 37,03%,
- Алматы – 20,14%,
- Шымкент – 44,61%.
Напомним, на референдуме уже проголосовали глава государства Касым-Жомарт Токаев, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, бывший госсекретарь РК Адильбек Джаксыбеков, действующий госсекретарь Ерлан Карин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972614-yavka-na-referendume-po-popravkam-v-konstitutsiyu-vyrosla-do-437-protsenta/