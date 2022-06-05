Политика и экономика
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Явка на референдуме по поправкам в Конституцию выросла до 43,7 процента

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Избирательный участок
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов на брифинге озвучил новые данные по явке на референдум. По его словам, общая явка на 12:00 по Казахстану составила 43,7%, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12:00 по времени столицы во всей стране бюллетени для голосования получили 43,7 % от общего числа граждан, включенных в списки", - сообщил Шавхат Утемисов

По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:

  • Акмолинская область – 41,31%,
  • Актюбинская – 41,14%,
  • Алматинская – 43,05%,
  • Атырауская – 37,33%,
  • Западно-Казахстанская – 47,58%,
  • Жамбылская – 55,15%,
  • Карагандинская 51,60%,
  • Костанайская – 49,96%,
  • Кызылординская – 48,73%,
  • Мангыстауская –36,02%,
  • Павлодарская –51,17%,
  • Северо-Казахстанская – 58,25%,
  • Туркестанская – 46,69%,
  • Восточно-Казахстанская – 48,86%,
  • Нур-Султан – 37,03%,
  • Алматы – 20,14%,
  • Шымкент – 44,61%.

Напомним, на референдуме уже проголосовали глава государства Касым-Жомарт Токаев, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, бывший госсекретарь РК Адильбек Джаксыбеков, действующий госсекретарь Ерлан Карин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972614-yavka-na-referendume-po-popravkam-v-konstitutsiyu-vyrosla-do-437-protsenta/

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