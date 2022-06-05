"Я свое отработал": Адильбек Джаксыбеков на референдуме рассказал, вернется ли он в политику

Адильбек Джаксыбеков. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Бывший глава Администрации президента Адильбек Джаксыбеков проголосовал на референдуме в Нур-Султане и ответил на некоторые вопросы представителей СМИ, передает корреспондент NUR.KZ.

Отдать свой голос Джаксыбеков пришел на тот же участок №59, где утром проголосовал Касым-Жомарт Токаев.

На выходе из зала его остановили журналисты. Отвечая на вопросы, Джаксыбеков сообщил, что поддерживает поправки в Конституцию, верит в новый Казахстан и поддерживает политику Токаева.

На вопрос о том, не собирается ли он вернуться в политику, Джаксыбеков заявил, что сейчас он просто пенсионер и "отработал свое". Возвращаться в политику он не собирается, поскольку хочет дать дорогу молодым специалистам.

После короткого общения, отказавшись от дальнейших комментариев, Джаксыбеков поспешил в свое авто, где его ждали личный помощник и водитель.

Напомним, что Джаксыбеков перестал появляться по публике после ухода на пенсию - его последней государственной должностью был пост главы Администрации президента. После он появился лишь на 18-ом съезде партии Nur Otan в начале 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972604-ya-svoe-otrabotal-adilbek-dzhaksybekov-na-referendume-rasskazal-vernetsya-li-on-v-politiku/