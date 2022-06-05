"Две разные эмоции": госсекретарь Казахстана о своем участии в референдумах 1995 и 2022 годов

Ерлан Карин. Фото: NUR.KZ

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин проголосовал на республиканском референдуме по внесению поправок в Конституцию страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Карин отметил, что принимал участие и в референдуме 1995 года.

"Конечно, две разные эмоции. Тогда я был студентом (на референдуме 1995 года – прим.ред.), в качестве члена инициативной группы активно участвовал в разъяснениях, встречался с людьми. Сегодня несколько в ином качестве, но также в этот период активно ездил в регионы и встречался с жителями.

Тогда и сейчас – ощущение важности момента, ощущение того, что мы вступаем в новый, важный, значительный период нашей страны. Думаю, и тогда, и сейчас у граждан было одинаковое понимание важности ситуации", - сообщил он.

При этом он отметил, что сегодняшний референдум покажет, насколько объективно мнение в обществе относительно тех процессов, которые идут в стране.

"Это единое понимание перспектив в развитии нашей страны. За этот период я побывал в регионах, проводил много встреч с молодежью. За этот месяц было много встреч. Непосредственно выезжал в Кызылординскую область, Северо-Казахстанскую область, в Алматы. В столице проводил много встреч. Очень много общался с журналистами.

Давал интервью, на других площадках выступал, выпускал много роликов. Много людей мне писали отзывы и отправляли сообщения. Постоянно ощущаю интерес", - резюмировал спикер.

Отметим, ранее Ерлан Карин разъяснял, что даст казахстанцам конституционная реформа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972602-dve-raznye-emotsii-gossekretar-kazahstana-o-svoem-uchastii-v-referendumah-1995-i-2022-godov/