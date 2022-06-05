Раздают на референдуме ручки с исчезающими чернилами: старый фейк распространили в Казнете

Иллюстративное фото: pexels.com

В Казнете активно обсуждается видео, автор которого утверждает, что голосующим на референдуме якобы предлагают заполнять бюллетени ручками с исчезающими чернилами.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, автор указывает, что ролик якобы был снят сегодня, 5 июня, во время голосования не референдуме.

В кадре мужчина ставит отметку в бюллетене, после чего проводит над бумагой огнем, и надпись постепенно исчезает с листа.

Автор публикации сделал вывод, что ручки с такими "исчезающими" чернилами в кабинках для голосования положили специально.

На самом деле, по данным фактчекеров, эта информация - фейк.

Ролик с исчезающими чернилами был записан уже давно, его появление в Сети датировано 2019 годом. За прошедшее время он становился "вирусным" в России, Украине, Кыргызстане и Казахстане.

Подчеркивается, что к проходящему сейчас референдуму видео не имеет никакого отношения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972603-razdayut-na-referendume-ruchki-s-ischezayuschimi-chernilami-staryy-feyk-rasprostranili-v-kaznete/