Опубликуют ли список погибших во время январских событий, ответил Токаев

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на брифинге для прессы на участке голосования на референдуме ответил, будет ли опубликован список погибших в январских событиях людей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается списка погибших, естественно, он будет опубликован, будет известен всей нашей общественности. Там очень много погибших, как я уже сказал, которые представляли, так сказать, террористическую сторону - люди, которые своими действиями хотели подорвать государственный строй.

Но есть и люди, которые не имели отношения к этим организованным вылазкам против нашего государства. В связи с этим мы, конечно же, соболезнуем и сожалеем", - заявил Токаев.

Он добавил, что все военнослужащие, которые были задействованы в неоправданных действиях против гражданского населения, будут привлечены к ответственности

"Расследование ведется, баллистические экспертизы проводятся, поэтому все будет известно", - заключил президент.

Напомним, сегодня Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в Основной закон. После этого он ответил на вопросы журналистов и рассказал о ходе расследования январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972587-tokaev-otvetil-opublikuyut-li-spisok-pogibshih-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/