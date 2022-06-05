Больше 200 иностранных журналистов наблюдают за референдумом в Казахстане

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Первый заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко указал на высокий интерес к референдуму, проводимому сегодня в Казахстане, со стороны зарубежных государств, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Василенко сообщил, что к референдуму проявляется огромный интерес во всем мире.

"В Казахстане работают 272 наблюдателя от 10 организаций и 25 стран, 215 иностранных журналистов наблюдают за процессом выборов", - добавил он.

Напомним, избирательные участки, на которых казахстанцы могут отдать свои голоса за или против поправок в Конституцию, открылись в Японии, Южной Корее, Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане и ряде других стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1972583-bolshe-200-inostrannyh-zhurnalistov-nablyudayut-za-referendumom-v-kazahstane/