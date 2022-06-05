Токаев о январских событиях: Цифру в 20 тыс. террористов дали бывшие руководители органов

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарта Токаева на брифинге после голосования на референдуме спросили о том, сколько на самом деле террористов было установлено во время январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается 20 тысяч (террористов - прим.ред.), то эта цифра была предоставлена бывшими руководителями правоохранительных органов, речь шла о всей стране.

Вы знаете, что в 13 городах одновременно были предприняты бандитские вылазки против власти с целью нарушения общественного порядка. Сейчас 5,5 тысяч уголовных дел возбуждено, 500 уголовных дел были направлены в суд.

Я хотел бы обратить внимание, что лишь 23 человека привлечены к реальным срокам. Это говорит о том, что мы очень тщательно подходим к расследованию этого трагического случая", - заявил Токаев.

Президент добавил, что уверен: повторения трагического января в нашей стране не будет.

"И залог этого, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы соответствующие уроки извлекли", - добавил он.

Отметим, что также Токаев сегодня рассказал о ходе расследования январских событий.

Президент ответил, будет ли опубликован список погибших во время этих массовых беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972590-tokaev-o-yanvarskih-sobytiyah-tsifru-v-20-tysyach-terroristov-dali-byvshie-rukovoditeli-organov/