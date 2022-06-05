Токаев о расследовании январских событий: Мы все делаем открыто

Касым-Жомарт Токаев. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Касым-Жомарт Токаев после голосования на референдуме провел брифинг для прессы – президента спросили о ходе расследования январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

"Следствие проводится уполномоченными органами, проводится очень тщательно, детально. Все материалы, которые уже сейчас доступны, публикуются генеральной прокуратурой, никаких секретов в отношении нашего общества или для нашего общества не имеется.

Мы все делаем открыто, транспарентно, на высоком профессиональном уровне. Поэтому необходимости приглашать международных экспертов нет, я так думаю. И эта работа будет продолжаться", - заявил Токаев.

Он добавил, что масштаб разрушений после январских событий не может не ужасать.

"1600 служебных коммерческих зданий были повреждены, около 1000 единиц автотранспорта были сожжены, 3000 единиц оружия было похищено и, конечно же, много погибших, среди которых, кстати сказать, есть бандиты и террористы.

Мы настаиваем на том, что это была террористическая атака, направленная на подрыв государственного строя, поэтому говорим о необходимости привлечения к ответственности всех без исключения людей, которые замешаны, будь это участие, соучастие или подстрекательство, и, тем более, организация", - сказал президент.

Токаев добавил, что сама операция против государства носила четко спланированный характер, ею руководили хорошо подготовленные профессионалы.

Напомним, сегодня глава государства проголосовал на референдуме по поправкам в Основной закон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972585-tokaev-o-rassledovanii-yanvarskih-sobytiy-my-vse-delaem-otkryto/