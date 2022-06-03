Токаев - о Конституционной реформе: Все ее положения направлены не на увеличение привилегий президента

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении в преддверии референдума по поправкам в Конституцию отметил, что его проведение является важным шагом на пути построения развитого демократического общества. Текст речи президента приводит официальный Telegram-канал "Борт №1".

"В истории нашей страны изменения в Конституцию впервые будут вноситься через общенародный референдум. Проведение референдума является важным шагом на пути построения в Казахстане развитого демократического общества. В течение месяца в стране шло активное обсуждение и разъяснение проекта конституционных поправок. Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе.

Все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан. Уверен, всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит прочный фундамент Нового, Справедливого Казахстана. Вместе мы сделаем реальностью Новый Казахстан, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкцией нового общественного договора.

Референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность. Центральная комиссия референдума и другие уполномоченные государственные органы обеспечат неукоснительное соблюдение всех норм выборного законодательства. Ход голосования будут отслеживать международные наблюдатели и представители общественных объединений нашей страны.

Ваш голос на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых честных и понятных правил общественной жизни. Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплоченности нашего народа.

В условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности и необходимости решения сложных задач, стоящих перед нашей страной, мы должны быть сильны своим единством и солидарностью. Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Голосуя за новые поправки, вы скажете решительное нет коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике.

Призываю вас, уважаемые сограждане, сделать свой исторический выбор, который определит вектор развития Казахстана. Каждый из вас является неотъемлемой частью единого народа Казахстана и способен повлиять на будущее всей нации, а значит – на свою судьбу. Именно от вас зависит судьба Родины", – заявил Токаев.

Напомним, что сегодня, 3 июня, Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к народу Казахстана. Темой обращения стал предстоящий референдум по поправкам в Конституцию.

Референдум по поправкам в Конституцию Казахстана состоится в воскресенье, 5 июня. В голосовании смогут принять участие граждане РК, достигшие 18 лет.

Кроме того, в связи с предстоящим республиканским референдумом к казахстанцам обратились представители Генпрокуратуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972441-tokaev-referendum-stanet-proverkoy-nashego-obschestva/