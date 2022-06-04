День тишины перед референдумом наступил в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 4 июня, в Казахстане наступил день тишины перед назначенным на 5 июня республиканским референдумом за поправки в Конституцию, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 4 июня, с 00.00 часов в Казахстане наступил день тишины.

В день тишины и в день референдума любые действия, связанные с агитацией, запрещены и за это законодательством предусмотрена правовая ответственность.

Референдум по поправкам в Конституцию Казахстана состоится уже завтра, в воскресенье, 5 июня. В голосовании смогут принять участие граждане РК, достигшие 18 лет.

Избирательные участки будут организованы в каждом населенном пункте республики, а также в 52 странах за границей.

Официально голосование начнется с 07.00 до 20.00 по местному времени.

Напомним, глава государства инициировал 56 поправок к 33 статьям Конституции. Основные поправки касаются запрета на смертную казнь, запрета для родственников действующего президента занимать политические должности, а также посты в квазигосударственном секторе, запрета для президента, военных, правоохранителей, судей и ряда других государственных служащих состоять в партии, перераспределения ряда властных полномочий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972240-den-tishiny-pered-referendumom-nastupil-v-kazahstane/