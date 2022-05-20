"Больших рисков нет": Акчулаков высказался о строительстве АЭС в Казахстане

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Глава Минэнерго Болат Акчулаков на встрече с населением высказался о строительстве атомной электростанции в Казахстане. По мнению министра, этот проект нужен стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял в ходе встречи житель Нур-Султана. Он спросил министра, насколько Казахстану нужна такая станция.

"Нам станция нужна, нам больше нельзя использовать уголь в таких объемах, как раньше. Никто не финансирует сегодня угольные станции, к сожалению.

С газом ситуацию вы прекрасно видите, его все меньше и меньше, его будет не хватать, если мы новые месторождения не будем вскрывать и не будем вкладывать деньги в разработку новых месторождений.

Атомная станция не является панацеей от всех проблем, но это устойчивый источник энергии, опробованный", – заявил в ответ Акчулаков.

Несмотря на это, министр признал, что со стороны населения высказываются опасения по поводу возведения АЭС.

"Да, у него (строительства – прим. ред.) есть противники, есть различные фобии в Казахстане, я их понимаю прекрасно. Многие связаны с полигоном, который ранее существовал, в советское время.

Наверное, это небезосновательно, но с точки зрения гражданской энергетики таких больших рисков нет, на самом деле. Надо просто рисками управлять и считать правильно. Мы сейчас этим занимаемся. Но еще раз говорю: станция атомная – это хороший вариант решения проблемы с будущим дефицитом", – резюмировал глава Минэнерго.

В ходе той же встречи Акчулаков рассказал, сколько нужно времени для запуска альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти – этот вопрос стал актуальным после аварии на КТК.

Ранее министр объяснял, зачем Казахстану нужна атомная энергетика. Кроме того, он упоминал, что Казахстан сейчас рассматривает различные технологии по строительству АЭС.

Также отметим, что на строительство АЭС в стране выделят 8-10 млрд долларов. Возможные места возведения станции также обсуждались в конце декабря минувшего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970298-bolshih-riskov-net-akchulakov-vyskazalsya-o-stroitelstve-aes-v-kazahstane/