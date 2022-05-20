"Мы не хотим уйти от одного риска и породить другой": Акчулаков об экспорте нефти через КТК

Болат Акчулаков. Фото: официальный сайт правительства РК

Глава Минэнерго Болат Акчулаков в ходе встречи с населением рассказал, сколько нужно времени для запуска альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти – этот вопрос стал актуальным после аварии на КТК, передает корреспондент NUR.KZ.

Акчулаков отметил, что КТК является основным экспортным маршрутом.

"Он сегодня работает. Основные ремонтные работы завершены. Последний выносной причал резервный стоит в ремонте до конца месяца по плану. В принципе, маршрут работает в штатном режиме на 100 процентов", – отметил он.

В то же время глава Минэнерго поддержал необходимость выработки альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти.

"Понятно, что альтернативные варианты всегда лучше иметь, эти альтернативы у нас есть, но не в таком огромном количестве, как КТК, потому что это 54 миллиона тонн нефти в год – альтернативу в одночасье найти нереально просто технически. Чтобы такой объем развернуть нужно не меньше трех лет примерно. Даже тот же маршрут на Китай – он всего лишь 20-миллионник. Мало того что мы хотим его расширять, а возьмут ли с той стороны коллеги из Китая? Купят ли они столько нефти – это тоже вопрос", – высказался министр.

Акчулаков отметил, что направление экспорта нефти через Баку является "очень длинным с точки зрения инфраструктуры".

"Нужно, во-первых, порт восстановить, нарастить. Второе – порт Курык нужно сделать. Нужно нефтепровод подтянуть. Нужно танкеры найти, которые будут ходить, причем Каспий мелководный, не любые танкеры подходят, только 12-тысячные танкеры и ниже, которые могут ходить в акватории.

Плюс, на Баку – примут там столько или нет? Этот вопрос очень сложный… Альтернативные пути выработаны. Чтобы построить, гарантии поставки нужны ведь: я же не могу памятник бездарности построить, трубу – и она пустой все время будет стоять. Мне нужен гарантированный объем, чтобы он качался – это же деньги, и их возвращать же нужно.

Это комплексный вопрос – на той стороне, чтобы люди дали гарантию, что они ее (нефть – прим. ред.) получат, и что будут постоянно забирать, тоже гарантии нужны. Это вообще за рамки юрисдикции Казахстана.

Идеи есть, но вопрос – как реализовывать их: нужно их очень аккуратно считать, это требует больших денег, очень большие риски. Мы не хотим уйти от одного риска и породить другой риск", – резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, что в конце марта в результате сильных штормов на Черном море пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума. 24 апреля стало известно о завершении ремонтных работ, в связи с чем ВПУ-3 на Морском терминале КТК было введено в эксплуатацию.

Ранее глава Минэнерго рассказал, какие потери мог понести Казахстан в результате данной аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970293-my-ne-hotim-uyti-ot-odnogo-riska-i-porodit-drugoy-akchulakov-ob-eksporte-nefti-cherez-ktk/