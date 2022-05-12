Вынесен приговор обвиняемым в краже в аэропорту Алматы во время январских событий

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Уголовное дело по факту кражи группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище рассмотрели в Турксибском районном суде Алматы, сообщается на официальном сайте горсуда.

На скамье подсудимых оказались 2 человека.

Судом было установлено, что подсудимые 6 января текущего года, в период, когда в городе действовал режим ЧП, приехали в аэропорт и незаконно проникли в камеру хранения. Оттуда они похитили 2 чемодана с одеждой, обувью, украшениями, парфюмом и другими вещами.

Сумма ущерба составила 544 тыс. тенге.

Отмечается, что подсудимые признали вину, раскаялись в содеянном и возместили ущерб в полном объеме. Кроме того, потерпевшие простили подсудимых и оставили решение на усмотрение суда.

Приговором суда обвиняемые были признаны виновными в совершении кражи, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище. Им назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы, с привлечением к принудительному труду сроком на 100 часов ежегодно на период ограничения свободы.

Производство в части гражданского иска прекращено в связи с возмещением ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в апреле глава Следственного департамента МВД Санжар Адилов заявил о том, что у ведомства нет цели привлекать к суровой ответственности всех граждан, которые совершали кражи во время январских событий, поскольку часть из них – это добропорядочные граждане, которые поддались соблазну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969039-vynesen-prigovor-obvinyaemym-v-krazhe-v-aeroportu-almaty-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/