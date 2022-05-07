"С детства мечтал работать в полиции": о погибших в январе полицейских рассказали их родные

Департамент полиции во время январских событий. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Январские события, произошедшие в стране, принесли немало горя в казахстанские семьи. Охранявшие общественный порядок алматинские полицейские стали жертвами беспорядков, буквально до последнего вздоха защищая город, передает корреспондент NUR.KZ.

Гульсым Сейталиева не может говорить о сыне без слез – она признается, что каждый день думает о нем. Сын женщины, младший сержант полиции Нурболсын Алмасов, погиб при отражении нападения на телевышку Кок-Тобе.

"Он был очень добрым и человечным, он никогда не думал о себе и жил для других. У сына было очень много друзей, одноклассников, и если кто-то приезжал из другого города в поисках работы и жилья, то Нурболсын помогал им. А пока они не устроятся, ребята жили у нас. Он с детства был такой – заботился о родственниках, братьях, сестрах", – делится Гульсым.

Нурболсын Алмасов. Фото: из семейного архива

По ее словам, Нурболсын с детства желал работать в полиции. Он примерял форму родственников-военнослужащих и мечтал, что и сам однажды наденет погоны.

Его желанию суждено было сбыться, но в органах парень прослужил лишь несколько месяцев. Жизнь молодого человека трагически оборвалась этой зимой. Защищая от нападения стратегический объект, Нурболсын Алмасов был смертельно ранен.

Нурболсын Алмасов. Фото: из семейного архива

Безутешная женщина вспоминает: пятого января сын часто звонил родным. Он просил маму оставить работу и вернуться домой, в Талгар, а других членов семьи – не выходить из дома. Шестого января Нурболсын перестал звонить семье и сам на звонки уже не отвечал, говорит Гульсым. Она тоже боялась лишний раз тревожить сына, опасаясь отвлечь его в ответственный момент.

"Мне рассказывали, что сын был среди сотрудников, кто защищал от нападения Департамент полиции Алматы во время его штурма. Когда нападавшие ушли к телевышке, то Нурболсына и его сослуживцев отправили туда. На Кок-Тобе в сына попала пуля", – рассказывает мать.

Нурболсын Алмасов. Фото: из семейного архива

О смерти сына Гульсым узнала утром седьмого января. О трагедии ей сообщили дочери. Женщина до сих пор не может оправиться от горя и постоянно вспоминает своего погибшего ребенка.

27-летний Нурболсын не успел создать семью, он мечтал познакомить родителей со своей избранницей после Нового года, а в марте – сыграть свадьбу. Знакомство, увы, состоялось не при торжественных обстоятельствах – его невеста теперь навещает семью Нурболсына и вместе с мамой ходит на могилу любимого.

С таким же горем столкнулась Куралайвдова Рината Камбетова, погибшего при отражении нападения на Управление полиции Алмалинского района.

Ринат Камбетов. Фото: из семейного архива

Куралай тоже с гордостью рассказывает о муже – он был добрым и отзывчивым и с малых лет мечтал о работе в МВД. С 2010 года он служил в полиции, работая в дорожно-патрульной службе, а потом – в дежурной части УП Алмалинского района.

Женщина вспоминает, что всегда переживала за мужа и даже просила его поменять работу – из-за напряженного графика и отсутствия свободного времени. А после теракта, устроенного Русланом Кулекбаевым в 2016 году, опасения за супруга обрели серьезные основания.

Ринат Камбетов. Фото: из семейного архива

"Четвертого января Ринат ушел на работу на сутки. Пятого он должен был вернуться домой, но остался на службе из-за усиления. Все это время мы созванивались, тревожно было уже ночью четвертого числа.

В последний раз мы говорили по телефону около 8 вечера пятого января, а уже после 8 он погиб. Я об этом не знала и пыталась ему дозвониться всю ночь. Звонки оставались без ответа, я плакала, звонила знакомым, кто тоже работает в полиции. Думала, что его ранили. А утром шестого числа приехали его брат и мачеха со страшной вестью", – говорит вдова.

Награды Рината Камбетова. Фото: из семейного архива

Она вспоминает: родственники предлагали забрать Рината во время беспорядков, привезти ему гражданскую одежду и дать возможность спасти себе жизнь. Но он был непреклонен, обижаясь на такие предложения, и заявлял, что давал присягу и не оставит службу, опорочив честь мундира.

Незадолго до смерти Рината у пары родился второй ребенок – сейчас малышу всего 7 месяцев. Он уже никогда не узнает папиных объятий. Старшему ребенку 4,5 года, и мальчик все еще ждет, когда отец придет домой.

Ринат Камбетов. Фото: из семейного архива

"Старший сын утешает меня, видя, что я плачу, говорит, что папа придет с работы. Я говорила ему, что папа далеко уехал, но пока не рассказала о том, что он погиб", – рассказывает Куралай.

Она старается объяснять малышу, что папа уже не вернется, но сын все равно ждет. И мечтает, как отец, стать полицейским.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968299-s-detstva-mechtal-rabotat-v-politsii-o-pogibshih-v-yanvare-politseyskih-rasskazali-ih-rodnye/