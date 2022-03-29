Токаев поручил создать рабочую группу по проработке Конституции

Конституция Республики Казахстан. Фото: gov.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение, в соответствии с которым должна быть создана рабочая группа по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"В целях выработки предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК, направленных на реализацию послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", образовать рабочую группу в составе согласно приложению к настоящему распоряжению", – говорится в тексте распоряжения.

Рабочей группе поручается выработать предложения в месячный срок.

Ранее спикер верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев заявил, что поправки в Конституцию в рамках реализации политреформ внесут к концу июня 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962658-tokaev-poruchil-sozdat-rabochuyu-gruppu-po-prorabotke-konstitutsii/