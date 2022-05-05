Сенат вернул в мажилис проект закона о референдуме по Конституции

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Депутаты сената в ходе пленарного заседания палаты вернули в мажилис законопроект о внесении поправок в Конституционный закон РК "О республиканском референдуме", передает корреспондент NUR.KZ.

Сенат вернул в мажилис законопроект с поправками в Конституционный закон "О республиканском референдуме".

4 мая Конституционный совет признал соответствующим Конституции проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", в том числе поправки об исключении из Конституции норм о статусе Первого Президента Казахстана.

В связи с этим депутатами верхней палаты предложено в Конституционном законе "О республиканском референдуме" исключить вопрос об изменении статуса Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы из перечня вопросов, которые не могут быть предметом республиканского референдума.

Как напомнила депутат Ляззат Сулеймен, в последний раз поправки в этот конституционный закон вносились в 1995 году. Предлагаемые депутатами сейчас поправки связаны с юридической терминологией.

"Проект закона разработан в целях унификации формы бюллетеня, используемого при проведении республиканского референдума, с избирательными бюллетенями, используемыми на выборах.

Предусмотрены следующие поправки: первое - согласно действующему закону "О выборах", в бюллетене для голосования несогласованный вариант зачеркивается, а здесь избиратель сам устанавливает свой выбор, то есть слово "зачеркнуть" рекомендуется заменить на "пометить"; второе - участник референдума при голосовании ставит любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за которую он сам голосует. Данная норма также действует на выборах.

Поправки, хотя и считаются юридической техникой, имеют важное значение для обеспечения достоверности в процессе голосования, подсчета голосов, подведения итогов при проведении республиканского референдума", - пояснила сенатор.

Принятие закона, заверила она, не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не предусматривает увеличение расходов республиканского бюджета.

Позже в кулуарах сената Сулеймен разъяснила, почему сенат вернул в мажилис проект закона.

"В Конституционный совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса Первого Президента. Вчера Конституционный совет дал положительное заключение, учитывая предложение некоторых членов рабочей группы.

Процедура такая, что мажилис, рассматривая этот вопрос, может принять поправки сената. Если он не будет принимать, то будет создана согласительная комиссия. Речь идет о проекте закона о референдуме, это 3 статья, где исключается вопрос о том, что не может вноситься на референдум вопрос, касающийся статуса Первого Президента. Остальные перечисленные основания в законе о референдуме остаются", - сообщила депутат.

В целом, по словам сенатора, на референдуме имеют право голосовать все совершеннолетние граждане, обладающие активным избирательным правом.

Это подчеркнул и сенатор Андрей Лукин. Он сообщил, что основной задачей законопроекта является реализация конституционного права граждан на участие в республиканском референдуме.

По его словам, документ предусматривает изменения по правилам признания бюллетеней недействительными при подведении итогов республиканского референдума.

Кроме того, уточняется процедура голосования при реализации своего права на участие в референдуме.

"В ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения дополнений в одобренный мажилисом законопроект. Поправка вносится в статью 3 Конституционного закона "О республиканском референдуме" в связи с необходимостью уточнения вопросов, которые в силу общественно-политического значения не могут быть предметом республиканского референдума.

Предлагается внести соответствующую поправку в статью 3 Конституционного закона "О республиканском референдуме". С учетом изложенного рекомендуем направить в мажилис дополнение в законопроект", - резюмировал Лукин.

Напомним, 29 апреля, выступая на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, Токаев предложил провести референдум по поводу поправок в Конституцию. Позже госсекретарь РК Ерлан Карин высказался о предложении главы государства. Он отметил, что референдум нужен для перезапуска политической системы.

Вчера, 4 мая, мажилис принял проект закона о референдуме по поправкам в Конституцию в работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968111-senat-vernul-v-mazhilis-proekt-zakona-o-referendume-po-konstitutsii/