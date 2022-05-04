Депутаты мажилиса поддержали проект закона о референдуме по Конституции

Конституция Республики Казахстан. Фото: gov.kz

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты поддержали проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме". Документ направлен на рассмотрение сената, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ депутат Берик Бекжанов.

"Проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме" разработан в целях унификации форм бюллетеней, использованных при проведении республиканского референдума с формой избирательного бюллетеня, применяемого на выборах.

Глава государства предложил на Ассамблее народа Казахстана провести республиканский референдум по изменениям в Конституцию РК. Это очень уместное предложение, поскольку решение вопросов, касающихся наиболее важных аспектов жизни общества путем всенародного голосования, - это особое проявление народной власти в создании справедливого общества", - сообщил он.

Отмечается, что законопроект содержит положения, регламентирующие требования к заполнению бюллетеней при проведении республиканского референдума.

Сообщается, что предусмотренные изменения и дополнение позволят упростить процедуру голосования и создадут благоприятные условия для выражения волеизъявления граждан.

Отмечается, что принятие проекта закона не повлечет негативных и иных отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует бюджетных расходов.

"Данный проект закона не меняет содержания закона о референдуме, то есть все поправки носят уточняющий характер. Это нужно правильно понимать...

Поступило предложение одобрить данный проект закона и направить его в сенат. Прошу проголосовать. Принимает участие 98 депутатов, "за" - 98. Решение принято", - сказал спикер мажилиса.

Напомним, 29 апреля, выступая на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по поводу поправок в Конституцию.

Позже госсекретарь РК Ерлан Карин высказался о предложении главы государства. Он отметил, что референдум нужен для перезапуска политической системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967960-deputaty-mazhilisa-podderzhali-proekt-zakona-o-referendume-po-konstitutsii/