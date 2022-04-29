Проект указа об образовании трех новых областей внесен на рассмотрение Токаева
Проект Указа об образовании Абайской, Жетысуской и Улытауской областей внесен на рассмотрение президента Токаева. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана.
Как указали в сообщении, в рамках реализации поручения главы государства создана правительственная комиссия, которой проведена масштабная работа.
При подготовке проекта Указа состоялся ряд публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов.
Также прошло заседание республиканской ономастической комиссии, которой поддержано предложение о присвоении наименований новым областям.
В сельских населенных округах были организованы сходы жителей с местными представительными органами.
Инициатива президента нашла поддержку среди населения, общественности, депутатов районных и областных уровней рассматриваемых регионов.
С учетом мнений и предложений определены границы реорганизуемых и вновь образуемых регионов.
Напомним, что 16 марта Касым-Жомарт Токаев объявил о создании трех новых областей в Казахстане: Улытауской, Абайской и Жетысуской.
В начале апреля глава Минюста Канат Мусин сказал, что работу над образованием новых регионов планируется завершить в течение одного-полутора месяцев.
Также сообщалось, что после завершения разделения регионов жителям новых областей не придется менять документы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967454-proekt-ukaza-ob-obrazovanii-treh-novyh-oblastey-vnesen-na-rassmotrenie-tokaeva/