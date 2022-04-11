Ономастическая комиссия одобрила названия новых областей Казахстана

Заседание ономастической комиссии. Фото: gov.kz

Республиканская ономастическая комиссия единогласно одобрила названия новых областей Казахстана, сообщается на официальном сайте Министерства культуры и спорта РК.

Заседание Республиканской ономастической комиссии при правительстве РК состоялось сегодня, 11 апреля, под председательством главы МКС Даурена Абаева.

В рамках заседания комиссии были рассмотрены предложения акиматов Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Алматинской областей о присвоении наименований Абайской, Улытауской и Жетысуской вновь образованным областям.

"Как вы знаете, в послании народу Казахстана Глава государства озвучил ряд административно-территориальных изменений. Все они имеют глубокие экономические обоснования, несут колоссальный мультипликативный эффект. Но самое главное – учитывают общественное мнение. Теперь в Казахстане появятся новые области со своими областными центрами.

В частности, город Семей станет центром новой Абайской области, Жезказган станет областным центром вновь образованной Улытауской области, аналогичные изменения коснутся и Алматинской области", - заявил Абаев.

По итогам заседания членами комиссии одобрено предложение акиматов.

В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое будет направлено в акиматы областей для дальнейшей работы в соответствии с законодательством.

Также были рассмотрены вопросы переименования отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, а также улиц в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Караганде, Кызылорде, Костанае, Павлодаре.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана объявил о создании двух новых областей - Абайской и Улытауской. Также глава государства заявил о разделении Алматинской области на две.

Кроме того Токаев сообщил, что поддержит переименование Капшагая в Кунаев.

В марте Республиканская ономастическая комиссия при правительстве одобрила переименование Капшагая в Кунаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964506-onomasticheskaya-komissiya-odobrila-nazvaniya-novyh-oblastey-kazahstana/