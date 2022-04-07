"В ближайшие месяц-полтора примем решение": Мусин о создании новых областей в Казахстане

Канат Мусин. Фото: parlam.kz

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин в кулуарах сената рассказал, какая работа ведется по созданию в стране новых областей – ранее такое поручение дал глава государства, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы Минюста, к этому часу идет работа по разделению бюджетов областей и определению границ.

"Насколько я помню, буквально недавно в СМИ была информация о том, как примерно будет разделена Восточно-Казахстанская область по границам. Нового пока ничего нет, работа идет", – добавил он.

В целом, по его словам, работой по созданию новых областей занимается экономический блок правительства.

"Я думаю, что в ближайшие месяц-полтора решение будет принято", – резюмировал Мусин.

Ранее на сессии маслихата ВКО обсуждалось, какие районы могут войти в Восточно-Казахстанскую область, а какие – в Абайскую.

Напомним, в мартовском послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о создании двух новых областей – Абайской и Улытауской. Административным центром Абайской области станет Семей, а Улытауской – Жезказган.

Тогда же глава государства сообщил, что Алматинскую область разделят на две, создав новую, Жетысускую, область. При этом центром Жетысуской области станет Талдыкорган, а Алматинской – Капшагай, который в скором времени получит новое название – в конце марта комиссия одобрила его переименование в Кунаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963907-v-blizhayshie-mesyats-poltora-reshenie-budet-prinyato-musin-o-sozdanii-novyh-oblastey-v-kazahstane/