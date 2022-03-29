Создание трех областей в Казахстане: потребуются ли их жителям новые документы

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В рамках своего послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о решении создать в республике три новые области. Тем не менее, обязанности по переоформлению документов не будут возложены на граждан и юрлиц, поясняется на официальном сайте Министерства юстиции.

"Согласно положениям действующего законодательства, данные реформы не требуют переоформления ранее выданных документов в сфере регистрации прав на недвижимость и юридических лиц", – сообщили в ведомстве.

Об этом говорится в пункте 2 статьи 6 Закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".

Указывается, что регистрация изменений наименования населенных пунктов, названия улиц, а также порядкового номера зданий и иных строений (адреса), изменений кадастровых номеров в связи с реформированием административно-территориального устройства Республики Казахстан не возлагается на правообладателя и осуществляется безвозмездно.

"Таким образом, образование новых областей, переименование населенных пунктов не обязывает собственников обращаться в регистрирующий орган для внесения таких изменений в правоустанавливающие (к примеру: договор купли-продажи, дарения, акт приемки в эксплуатацию, постановление акимата и иные) и идентификационные документы (акт на земельный участок, технический паспорт на объект недвижимости)", – подчеркнули в Министерстве юстиции.

Сообщается, что изменение наименования населенного пункта и другие реквизиты адреса объекта недвижимости (например, наименование улицы), обновляется в государственной базе данных автоматически.

Также, согласно пункту 3 статьи 43 Закона "О правовых актах", нормативные правовые акты, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.

Это значит, что официальные документы юридических лиц, в которых указано прежнее наименование областей или населенных пунктов, не теряют свою юридическую силу.

Кроме того, образование новых областей не возлагает обязательств на представителей юридических лиц по уведомлению органов юстиции по переоформлению учредительных документов (устава, договоров купли-продажи и т.д.), а также печати.

"Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния выписываются в точном соответствии с актовыми записями.

Названия местностей указываются в соответствии с существовавшим административно-территориальным делением, а местом государственной регистрации – регистрирующий орган, обслуживающий эту местность по существующему административному делению", – разъяснили в ведомстве.

Также указание в документах прежнего наименования населенных пунктов не обязывает граждан обращаться в регистрирующий орган для внесения изменений в документы. Отмечается, что сменить документы можно будет в случае их утери или непригодности для использования.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана объявил о создании двух новых областей. Абайская область будет образована в Семипалатинском регионе, а на месте бывшей Жезказганской области будет сформирована Улытауская область.

Кроме того, глава государства заявил, что Алматинскую область разделят на две самостоятельные области.

Также Токаев ранее заявлял о готовности поддержать переименование города Капшагай в Кунаев. После этого, 24 марта, на заседании постоянной комиссии Капшагайского городского маслихата, депутаты поддержали предложение о переименовании города в честь Динмухамеда Кунаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962596-sozdanie-treh-oblastey-v-kazahstane-potrebuyutsya-li-ih-zhitelyam-novye-dokumenty/