Конституционный совет принял в работу обращение Токаева по изменениям в Конституцию

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Конституционный совет принял к производству обращение президента о рассмотрении проекта закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции. Об этом сообщается на официальном сайте органа.

"В соответствии с Конституционным законом "О Конституционном совете Республики Казахстан" начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу", - говорится в сообщении.

Решение совета будет опубликовано в СМИ.

Напомним, в минувшую пятницу Токаев провел совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Глава государства отдельно остановился на необходимости решения вопроса о собственности на землю и природные ресурсы.

Отметим, в своем послании народу Казахстана Токаев отмечал, что для реализации его инициатив в Основной закон понадобится внести около 30 изменений и дополнений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966634-konstitutsionnyy-sovet-prinyal-v-rabotu-obraschenie-tokaeva-po-izmeneniyam-v-konstitutsiyu/