О законности ареста Кайрата Сатыбалдыулы высказались в Минюсте

Кайрат Сатыбалды. Фото: inbusiness.kz

Глава казахстанского Минюста в кулуарах мажилиса прокомментировал законность ареста Кайрата Сатыбалдыулы - он является родственником Первого Президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Подняли вопрос представители СМИ.

"Вы говорили, что членов семьи Нурсултана Назарбаева, их деятельность можно расследовать, но не привлекать к уголовной ответственности. Насколько соответствует закону арест Кайрата Сатыбалдыулы? Он же племянник Первого Президента", - поинтересовались журналисты.

Канат Мусин в ответ сообщил, что принадлежность тех или иных лиц к членам семьи Назарбаева определяется законом.

"Туда племянники не входят, это раз. Во-вторых, закон "О Первом Президенте" говорит о том, что нельзя Первого Президента и членов его семьи, с ним проживающих, по-моему, если я не ошибаюсь, привлечь к уголовной ответственности. То есть предъявить обвинения.

А расследовать, чтобы предъявить обвинения - такого запрета нет. Расследование каких-то действий может проводиться. И это никоим образом не говорит, что есть какие-то исключения", - пояснил министр.

При этом, он подчеркнул, что даже если в будущем у следственных органов возникнут вопросы к Дариге Назарбаевой или Нурсултану Назарбаеву, их нельзя будет задерживать и арестовывать, так как закон это запрещает.

"Но запрета на то, чтобы задавать им вопросы и получать ответы, нет", - резюмировал глава Минюста РК.

Напомним, что Кайрат Сатыбалдыулы был задержан 13 марта. Вскоре задержание прокомментировал глава Антикора, а 15 марта стало известно о том, что Сатыбалдыулы арестован на 2 месяца.

Кроме того, 17 марта была задержана бывшая супруга Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира. 18 марта она также была арестована.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962412-o-zakonnosti-aresta-kayrata-satybaldyuly-vyskazalis-v-minyuste/