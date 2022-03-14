"Хотел уехать в Дубай": глава Антикора о задержании Кайрата Сатыбалды

Кайрат Сатыбалдыулы. Фото: ulttyqsport.kz

Глава Антикоррупционной службы в кулуарах мажилиса озвучил подробности ареста Кайрата Сатыбалды – его подозревают в хищениях в "Казахтелекоме", передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, действительно ли Кайрата Сатыбалды задержали в самолете. Олжас Бектенов подтвердил эту информацию.

"Да, он был задержан на территории алматинского аэропорта. Мера пресечения еще не избрана. Задержан и водворен в изолятор временного содержания. Будем смотреть по ходу следствия, меру пресечения будет определять суд", – сказал спикер.

Также, по его словам, проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность страны.

"Все эти факты будут проверены. Как только будет официальная информация, мы до вас доведем. Задерживался Кайрат Сатыбалды нашими сотрудниками. По нашей информации, в Дубай (планировал отправиться - прим. ред.)", – заявил Бектенов.

Также Бектенов сообщил, что Антикором, в целом, расследуется уголовное дело по фактам хищения средств в АО "Казахтелеком".

"Распространенная вчера информация – это все, что известно на сегодня. Сумма (хищений – прим. ред.) сейчас устанавливается, там ряд эпизодов. Думаю, как только проведем соответствующее экспертное исследование, мы обязательно суммы назовем. Но могу сказать, что суммы миллиардные", – сообщил Бектенов.

Указал он и на то, что будут проводиться обысковые мероприятия, в том числе в АО "Казахтелеком" в Алматы и столице.

"Но активные следственные действия начали только вчера. Как только будет информация, мы обязательно доведем", – заверил глава Антикора.

О задержании Кайрата Сатыбалды стало известно в воскресенье вечером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960618-hotel-uehat-v-dubay-glava-antikora-o-zaderzhanii-kayrata-satybaldy/