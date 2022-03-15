Кайрата Сатыбалды арестовали на два месяца

Кайрат Сатыбалды. Фото: inbusiness.kz

Сегодня в суде была избрана мера пресечения в отношении ранее задержанного Кайрата Сатыбалды. Об этом сообщается на официальном сайте городского суда Нур-Султана.

Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в отношении задержанного.

Согласно решению суда, Кайрата Сатыбалды взяли под стражу на 2 месяца.

"Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК", - сказано в сообщении.

Напомним, что о задержании Сатыбалды стало известно 13 марта. А накануне глава Антикора Олжас Бектенов озвучил подробности его задержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960741-kayrata-satybaldy-arestovali-na-dva-mesyatsa/