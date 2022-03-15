Кайрата Сатыбалды арестовали на два месяца
Сегодня в суде была избрана мера пресечения в отношении ранее задержанного Кайрата Сатыбалды. Об этом сообщается на официальном сайте городского суда Нур-Султана.
Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в отношении задержанного.
Согласно решению суда, Кайрата Сатыбалды взяли под стражу на 2 месяца.
"Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК", - сказано в сообщении.
Напомним, что о задержании Сатыбалды стало известно 13 марта. А накануне глава Антикора Олжас Бектенов озвучил подробности его задержания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960741-kayrata-satybaldy-arestovali-na-dva-mesyatsa/