Алматинца задержали по подозрению в ограблении посудного магазина

Формы для запекания. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении посудного магазина во время январских беспорядков, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Во время задержания полицейские нашли и изъяли у подозреваемого сковородки, чайники, противни, ножи и другую кухонную утварь.

Как рассказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев, подозреваемый во время январских событий незаконно проник в бутик по продаже посуды, расположенный в одном из ТЦ, и вынес оттуда предметы кухонной утвари почти на 4 млн тенге.

По словам полицейского, 32-летний задержанный уже признался в преступлении.

Помимо этого, как заявил Касымбаев, лицо мужчины попало в объективы сразу нескольких камер видеонаблюдения и смартфонов свидетелей мародерства.

Отмечается, что сбыть награбленное подозреваемый не смог. Все украденные кухонные принадлежности были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Специализированный межрайонный следственный суд города Алматы постановил взять задержанного под стражу.

По данному факту ведется досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 188 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962007-almatintsa-zaderzhali-po-podozreniyu-v-ograblenii-posudnogo-magazina/