Двоих подозреваемых в ограблении оружейного магазина Kamerad задержали в Алматы (видео)
Алматинские полицейские задержали еще двоих подозреваемых в ограблении оружейного магазина Kamerad, которое произошло во время январских событий. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.
Как рассказали правоохранители, подозреваемыми оказались двое жителей Алматинской области в возрасте 27-28 лет. Один из них ранее имел судимость за кражу чужого имущества.
Заместитель начальника ДП города Алматы Берик Абильбеков указал, что в ночь на 6 января задержанные, по версии следствия, ограбили оружейный магазин "Kamerad" и унесли оттуда пять гладкоствольных ружей, патроны и бронежилеты.
В итоге обоих мужчин взяли под стражу, все вещественные доказательства изъяты.
В данный момент проверяется причастность задержанных к другим преступлениям, в том числе имевшим место в ходе массовых беспорядков.
Уголовное дело расследуется отделом полиции при УП Ауэзовского района по статье 291, часть 3 УК РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962004-dvoih-podozrevaemyh-v-ograblenii-oruzheynogo-magazina-kamerad-zaderzhali-v-almaty-video/