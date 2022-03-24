Двоих подозреваемых в ограблении оружейного магазина Kamerad задержали в Алматы (видео)

Задержание подозреваемых. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали еще двоих подозреваемых в ограблении оружейного магазина Kamerad, которое произошло во время январских событий. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали правоохранители, подозреваемыми оказались двое жителей Алматинской области в возрасте 27-28 лет. Один из них ранее имел судимость за кражу чужого имущества.

Заместитель начальника ДП города Алматы Берик Абильбеков указал, что в ночь на 6 января задержанные, по версии следствия, ограбили оружейный магазин "Kamerad" и унесли оттуда пять гладкоствольных ружей, патроны и бронежилеты.

В итоге обоих мужчин взяли под стражу, все вещественные доказательства изъяты.

В данный момент проверяется причастность задержанных к другим преступлениям, в том числе имевшим место в ходе массовых беспорядков.

Уголовное дело расследуется отделом полиции при УП Ауэзовского района по статье 291, часть 3 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962004-dvoih-podozrevaemyh-v-ograblenii-oruzheynogo-magazina-kamerad-zaderzhali-v-almaty-video/