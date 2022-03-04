Стало известно, почему решили снести резиденцию президента в Алматы

Последствия пожара. Фото: Управление делами президента РК

В Управлении делами президента РК рассказали о причинах сноса здания резиденции главы государства в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что получено окончательное заключение экспертов Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития (КазМИИР). Они установили, что здание резиденции "ограниченно пригодно к эксплуатации".

В Управлении делами президента раскрыли подробности. Как оказалось, из-за пожара и предельно высокой температуры повреждены металлические элементы, которые являются основой всех несущих конструкций и кровли.

Последствия пожара. Фото: Управление делами президента РК

Помимо этого, как отметили в УДП, в сохранившихся фрагментах здания невозможно полностью устранить запах гари.

Более того, на сегодняшний день часть конструктивных элементов объекта не соответствует действующим строительным нормам и правилам, отметили в ведомстве.

По информации УДП, потребуются огромные капитальные вложения для восстановления основных конструкций здания и его сейсмоусиления.

Последствия пожара. Фото: Управление делами президента РК

По мнению экспертов, переоборудование здания резиденции и его активная эксплуатация также не являются безопасными.

Как подчеркнули в Управлении по делам президента, снос памятника истории республиканского значения будет произведен с соблюдением всех процедур, требуемых законодательством.

Последствия пожара. Фото: Управление делами президента РК

Напомним, на днях пресс-секретарь главы государства Берик Уали заявил, что на месте разрушенной резиденции президента в Алматы будет разбит сквер.

Ранее были опубликованы кадры сожженной резиденции, на которых видно, как пострадало здание изнутри.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959294-pochemu-reshili-snesti-zdanie-rezidentsii-prezidenta-v-almaty/