Изменен состав бюро политсовета партии Amanat
В состав бюро политсовета партии Amanat внесли изменения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.
Постановлением политического совета партии избраны новые члены бюро политсовета партии Amanat:
- ️Смаилов Алихан Асханович – премьер-министр Республики Казахстан;
- ️Нуртлеу Мурат Абугалиевич – руководитель Администрации президента;
- ️Оралов Асхат Раздыкович – исполнительный секретарь партии Amanat;
- ️Рожин Максим Николаевич – вице-президент "Халықаралық Қазақ тілі қоғамы".
Состав бюро политического совета партии увеличился с 9 до 13 членов.
Напомним, 1 марта на внеочередном съезде партии Nur Otan спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию в Amanat. Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал это решение.
Позднее исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов показал новый логотип партии и объяснил причины ее переименования.
2 марта стало известно о перерегистрации партии с новым названием.
Советником исполнительного секретаря партии был назначен член Президентского молодежного кадрового резерва Абуталип Мутали. Секретарем партии стал экс-зампред АО "Агентство Хабар" Ринат Кертаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960200-izmenen-sostav-byuro-politsoveta-partii-amanat/