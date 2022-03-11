Изменен состав бюро политсовета партии Amanat

Фото: facebook.com / Асхат Оралов

В состав бюро политсовета партии Amanat внесли изменения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.

Постановлением политического совета партии избраны новые члены бюро политсовета партии Amanat:

️Смаилов Алихан Асханович – премьер-министр Республики Казахстан;

️Нуртлеу Мурат Абугалиевич – руководитель Администрации президента;

️Оралов Асхат Раздыкович – исполнительный секретарь партии Amanat;

️Рожин Максим Николаевич – вице-президент "Халықаралық Қазақ тілі қоғамы".

Состав бюро политического совета партии увеличился с 9 до 13 членов.

Напомним, 1 марта на внеочередном съезде партии Nur Otan спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию в Amanat. Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал это решение.

Позднее исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов показал новый логотип партии и объяснил причины ее переименования.

2 марта стало известно о перерегистрации партии с новым названием.

Советником исполнительного секретаря партии был назначен член Президентского молодежного кадрового резерва Абуталип Мутали. Секретарем партии стал экс-зампред АО "Агентство Хабар" Ринат Кертаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960200-izmenen-sostav-byuro-politsoveta-partii-amanat/