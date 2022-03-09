Абуталип Мутали стал советником исполнительного секретаря партии AMANAT

Абуталип Мутали: пресс-служба партии AMANAT

Советником исполнительного секретаря партии AMANAT назначен член Президентского молодежного кадрового резерва Абуталип Мутали, сообщается на официальном сайте партии.

В пресс-службе партии AMANAT сообщили, что новый советник исполнительного секретаря будет курировать вопросы цифровизации, в числе которых создание мобильного приложения и других проектов в рамках единой концепции "Открытая партия".

Абуталип Мутали состоит в Президентском молодежном кадровом резерве. Он является выпускником программы "Болашак". Мутали окончил Университет штата Пенсильвания (США).

Также он является со-основателем компании Bolashak Engineering, которая занимается созданием интеграционных платформ и разработкой мобильных приложений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959912-abutalip-mutali-stal-sovetnikom-ispolnitelnogo-sekretarya-partii-amanat/