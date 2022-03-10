Секретарем партии Amanat назначен Ринат Кертаев

Ринат Кертаев. Фото: khabar.kz

Постановлением председателя партии Касым-Жомарта Кемелевича Токаева секретарем Amanat назначен Кертаев Ринат Думанович. Об этом сообщает сама партия в своем Telegram-канале.

"Постановлением председателя партии Касым-Жомарта Кемелевича Токаева секретарем партии Amanat назначен Кертаев Ринат Думанович", – говорится в сообщении партии.

Ринат Кертаев родился 23 апреля 1983 года. Выпускник Казахского национального университета им. аль-Фараби по специальности "Связи с общественностью" и "Журналистика" (магистратура).

Трудовую деятельность начал продюсером в алматинском филиале АО "Агентство "Хабар". Прошел различные ступени в компании, став в 2016 году директором канала "Хабар". Был заместителем председателя правления АО "Агентство "Хабар".

С 2018 года по настоящее время занимал должность первого заместителя председателя правления АО "Агентство "Хабар".

Напомним, 1 марта на внеочередном съезде партии Nur Otan с участием Касым-Жомарта Токаева спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию в Amanat. Токаев поддержал это решение.

Позднее исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов показал новый логотип партии и объяснил причины ее переименования.

2 марта стало известно о перерегистрации партии с новым названием.

Накануне советником исполнительного секретаря партии был назначен член Президентского молодежного кадрового резерва Абуталип Мутали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960093-sekretarem-partii-amanat-naznachen-rinat-kertaev/