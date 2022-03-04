В "Самрук-Казына" прокомментировали расследование Антикора в отношении фонда

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Директор по связям с общественностью в АО "Самрук-Қазына" прокомментировал расследование Антикоррупционной службы в отношении руководства фонда.

Как заявил Аспан, фонд открыт к сотрудничеству с антикоррупционным ведомством и заинтересован в объективном и всестороннем изучении всех обстоятельств.

"Комментировать - это прерогатива следственных органов. От себя добавлю, что действующие должностные лица фонда не вовлечены в какие-либо следственные мероприятия. Многие мои коллеги задавали мне вопрос именно про это.

К сожалению, необходимо признать, что нечистоплотные сотрудники могут присутствовать во всех органах и организациях. В данном конкретном случае речь может идти о возможных событиях прошлых лет", - пояснили в фонде.

Аспан добавил, что "Самрук-Казына" будет оказывать всяческое содействие следствию по искоренению любых коррупционных проявлений. Он также отметил, что уже сейчас достигнуты определенные результаты в этом направлении.

Накануне сообщалось, что Агентство РК по противодействию коррупции начало расследование в отношении руководства АО "ФНБ "Самрук Казына", "Самрук Энерго" и "НК "Қазақстан Темір Жолы".

Напомним, в начале года во время своего выступления в мажилисе Токаев заявил, что сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда "Самрук-Казына".

В связи с этим президент выделил, что, если глава фонда Алмасадам Саткалиев не справится с реформированием "Самрук-Казына", то он "вместе с фондом уйдет в небытие".

После критики Токаева Саткалиев заявил о реформах в фонде. В частности, правление "Самрук-Казына" приняло решение сократить половину своих штатных сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959194-v-samruk-kazyna-prokommentirovali-rassledovanie-antikora-v-otnoshenii-fonda/