Антикор начал расследования в отношении руководства "Самрук Казына", "Самрук Энерго" и КТЖ

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В Агентстве РК по противодействию коррупции доложили о начале расследования в отношении руководства АО "ФНБ "Самрук Казына", "Самрук Энерго" и "НК "Қазақстан Темір Жолы". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

"Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководства АО "ФНБ "Самрук Казына", "Самрук Энерго" и "НК "Қазақстан Темір Жолы" по факту злоупотребления служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний", – говорится в сообщении профильного органа.

Отмечается, что государству причинен ущерб в особо крупном размере в размере 3,8 млрд тенге.

Иная информация, как подчеркнули в Антикоре, в интересах следствия не подлежит разглашению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959155-antikor-obyavil-o-starte-rassledovaniy-protiv-samruk-kazyna-samruk-energo-i-ktzh/