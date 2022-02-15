ОИ-2022: 16 февраля на старт выйдут Кучин и Тихонова

Захар Кучин. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Вышло расписание казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 16 февраля, передает NUR.KZ.

Завтра наши атлеты будут соревноваться в трех видах спорта.

В слаломе на старт выйдет Захар Кучин. Казахстанские лыжницы Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина выступят в командном спринте.

Также в шорт-треке на дистанции 1500 метров у женщин будет состязаться Ольга Тихонова. Она попробует пройти в полуфинал.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 16 февраля:

Горные лыжи

8:15 (по времени Нур-Султана). Слалом, первая попытка, мужчины

Захар Кучин

Лыжные гонки

13:15. Командный спринт, женщины, полуфинал

Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина

Шорт-трек

17:30. 1500 м, женщины

Ольга Тихонова

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956264-oi-2022-16-fevralya-na-start-vyydut-kuchin-i-tihonova/