"Хотел разрушить стереотип": Абзал Ажгалиев прокомментировал свое 4 место на Олимпиаде-2022

Абзал Ажгалиев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев рассказал о своем выступлении на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По словам знаменосца олимпийской сборной Казахстана, ему было тяжело отобраться на Олимпиаду в Пекине и то, что он пробился в финал на дистанции 500 метров - большой успех для него.

"Мне было трудно отобраться на Олимпиаду. Потому что предыдущий сезон я не смог провести нормально из-за проблем со здоровьем. Моей мечтой было развить шорт-трек в Казахстане. Хотел разрушить стереотип, что казахи слабы в зимнем виде спорта. Хотел доказать, что наши тоже умеют хорошо кататься на коньках.

Болельщики обычно сразу узнают спортсменов из летних видов спорта. В зимнем, сколько бы наши шорт-трекисты не брали медали, не все знают наши имена. Моей целью было исправить это. Шорт-трек хоть и является молодым видом спорта в нашей стране, но наши атлеты постоянно берут награды на этапах Кубка мира. Входят в десятку лучших в мире. Верю, что эта традиция продолжится.

Сегодня хотел порадовать народ Казахстана. Отдал все свои силы. На пути к финалу выбыли из соревнования два олимпийских чемпиона. И в такой конкуренции выйти в финал - для меня большой успех. Но к сожалению, мне было не суждено взять медаль" - приводит слова Ажгалиева пресс-служба Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Напомним, что шорт-трекист Абзал Ажгалиев занял четвертое место на дистанции 500 метров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955904-hotel-razrushit-stereotip-abzal-azhgaliev-prokommentiroval-svoe-4-mesto-na-oi-2022-v-pekine/