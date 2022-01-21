Токаев раскритиковал сбор однодневных зарплат в фонд "Қазақстан халқына"

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса в Нур-Султане подверг критике идею перевода однодневных зарплат в фонд "Қазақстан халқына", передает корреспондент NUR.KZ.

"Формализм здесь должен полностью отсутствовать. Начали собирать однодневную заработную плату с госслужащих, бюджетников. Это совершенно не нужная инициатива.

Еще раз подчеркну: это не бюджетный фонд. Это фонд народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур.

Эта работа будет абсолютно прозрачной. Все крупнейшие компании будут вносить определенный правительством процент... Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду", - сказал Токаев.

Ранее против этой инициативы выступили в попечительском совете фонда.

Напомним, фонд "Қазақстан халқына" был создан по поручению главы государства после трагических январских событий. Председателем фонда стал Болат Жамишев, в состав попечительского совета вошли Юрий Пя, Аружан Саин, Олжас Худайбергенов и другие видные деятели Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952299-tokaev-raskritikoval-sbor-odnodnevnyh-zarplat-v-fond-qazaqstan-halqyna/