Оружие нашли на разрушенной заправке в Алматинской области

Фото: instagram.com/police_almobl

Полицейские Алматинской области продолжают мероприятия с целью выявления похищенного оружия. Так, в регионе обнаружили разрушенную заправку с арсеналом и похищенный во время беспорядков в Талдыкоргане пистолет. Об этом сообщается на официальной странице ДП региона в Instagram.

Так, 8 января при проверке местности в помещении разрушенной АЗС, расположенной вдоль трассы Алматы - Усть-Каменогорск, полицейские обнаружили оружие, похожее на пистолет Макарова.

"Вещественные доказательства были изъяты. Собранные материалы направлены для приобщения к уголовному делу, находящемуся в производстве следственного управления ДП Алматинской области", - рассказал заместитель начальника ОП Аксуского района Нурболат Шаму.

Во втором случае стражи порядка задержали подозреваемого в хищении пистолета во время массовых беспорядков, прошедших в Талдыкоргане. Им оказался 35-летний житель одного из дачных обществ города.

Фото: instagram.com/police_almobl

"У подозреваемого по месту жительства был обнаружен и изъят пистолет Макарова и 9 патронов 9 мм. Изъятое оружие приобщено к материалам дела", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В отношении мужчины начато досудебное расследование по ст.291 УК РК (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Ранее тайники с арсеналом, похищенным из оружейного магазина в южной столице, нашли в горах Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952294-oruzhie-nashli-na-razrushennoy-zapravke-v-almatinskoy-oblasti/