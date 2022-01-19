Минобороны: В Казахстане нет военнослужащих иностранных государств

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Начальник Департамента международного сотрудничества Минобороны РК Олжас Хусаинов на брифинге в СЦК сообщил о завершении вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Олжас Хусаинов сообщил, что последние воздушные суда с личным составом и техникой вылетели из Алматы.

"Сегодня завершен вывод миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана. В настоящее время на территории Казахстана нет военнослужащих иностранных государств", - резюмировал он.

Директор департамента евразийской интеграции МИД РК Александр Синяговский в свою очередь сообщил, что коллективные силы ОДКБ были задействованы впервые за 30 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности.

"В настоящее время инициированная Казахстаном миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. С 13 января начался поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Все прибывшие к нам миротворцы, успешно выполнив миссию, возвращаются в свои страны", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951937-minoborony-v-kazahstane-net-voennosluzhaschih-inostrannyh-gosudarstv/