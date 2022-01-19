Нападение на пожарную машину участниками беспорядков попало на видео в Актобе

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Актюбинской области

В департаменте полиции Актюбинской области показали кадры нападения на пожарную машину во время беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

Нападение на машину службы пожаротушения ДЧС Актюбинской области участниками беспорядков запечатлели камеры наблюдения.

"Преступники пытались захватить пожарную машину и нанесли телесные повреждения двум пожарным", - отметили в департаменте полиции региона.

На кадрах видно, как толпа людей окружила спецмашину. Некоторые из них пытались залезть в кабину, в это время водитель начал сдавать назад.

Одному мужчине удалось повиснуть на двери, он бил палкой транспорт и сидящих в нем сотрудников. Другие бежали вслед за машиной и кидали все, что попадалось под руку.

Напомним, ранее полицейские показали кадры захвата акимата Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951936-napadenie-na-pozharnuyu-mashinu-uchastnikami-besporyadkov-popalo-na-video-v-aktobe/