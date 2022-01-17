Начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов освобожден от должности

Нурлан Масимов. Фото: facebook.com/nurlan.masimov.9883

Начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева, Масимов Нурлан Мырзаханович освобожден от должности начальника ДП Павлодарской области, согласно поданного рапорта.

Исполняет обязанности начальника департамента полиции Павлодарской области полковник полиции Каиров Жаскайрат Иманбекович", - рассказали в ДП региона.

Ранее от должности были освобождены аким Атырау Кайрат Уразбаев, вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, главы "КазТрансОйла" и "КазТрансГаза".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951465-nachalnik-dp-pavlodarskoy-oblasti-nurlan-masimov-osvobozhden-ot-dolzhnosti/