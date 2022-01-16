Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобожден от должности

Кайрат Уразбаев. Фото: gov.kz

Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима Атырау, передает "Казинформ".

Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, Кайрат Уразбаев с 30 декабря находился в ежегодном трудовом отпуске. Проходил лечение.

Однако, как отметили в акимате, 10 января был отозван на работу. В связи с состоянием здоровья с 11 января Кайрат Уразбаев ушел на больничный.

"Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима города Атырау на основании поданного заявления", - говорится в официальном сообщении.

На этом посту он проработал с января 2020 года.

Исполняющим обязанности акима города стал заместитель акима Атырау Жумабек Каражанов.

Ранее пресс-секретарь акимата Атырау Нурислам Гумар рассказал, почему Кайрата Уразбаева не было на рабочем месте во время январских митингов.

Напомним, 4 января на центральной площади Атырау начался митинг, тысячи людей собрались и на следующий день. Протестующие пытались штурмовать здание акимата области. В итоге в Атырауской области во время беспорядков погиб 1 человек, еще 49 пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951384-akim-atyrau-kayrat-urazbaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti/