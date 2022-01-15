Жумабай Карагаев. Фото: primeminister.kz

Жумабай Карагаев освобожден от должности вице-министра энергетики Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.

Карагаев Жумабай родился в 1971 году в Атырауской области.

Окончил Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области.

С декабря 2019 года – вице-министр энергетики РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951300-zhumabay-karagaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-energetiki/