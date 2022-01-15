Глав "КазТрансОйла" и "КазТрансГаза" освободили от должностей

Димаш Досанов. Фото: kaztransoil.kz

Сегодня стало известно о том, что председатели правления двух компаний в сфере энергетики были освобождены от своих должностей. Об этом сообщается на официальном сайте фонда "Самрук-Казына".

В частности, с 14 января были досрочно прекращены полномочия председателя правления "КазТрансОйл" Димаша Досанова.

Кроме того, со вчерашнего дня также досрочно был освобожден от должности председатель правления и "КазТрансГаз" Кайрат Шарипбаев.

Кайрат Шарипбаев. Фото: kaztransgas.kz

В пресс-релизе указано, что их полномочия были прекращены согласно поданным заявлениям.

Напомним, что в ходе своего выступления в мажилисе 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев упоминал, что у властей имеются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда "Самрук-Казына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951321-predsedateli-pravleniya-kaztransoyl-i-kaztransgaz-osvobozhdeny-ot-dolzhnostey/