Ущерб от беспорядков в Алматы превысил 112 млрд тенге

Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель акима Алматы Ильяс Усеров на заседании штаба по восстановлению жизнеобеспечения города озвучил предварительный размер ущерба, причиненного бизнесу и городу в ходе массовых беспорядков в начале января, передает корреспондент NUR.KZ.

Ильяс Усеров сообщил, что к этому часу сформированы городские и районные комиссии по оценке причиненного ущерба в ходе массовых беспорядков в начале января.

"Предварительные данные на сегодня: общая сумма ущерба составила порядка 112,6 млрд тенге. Из них по субъектам бизнеса - 67 млрд, в том числе 42 млрд тенге приходится на малый и средний бизнес.

Данные цифры мы сейчас уточняем, идет перепроверка данных. Среди МСБ больше всего пострадали в городе непродовольственные магазины - по ним сумма ущерба оставила почти 21 млрд тенге, продовольственные магазины - 5,7 млрд тенге, оружейные магазины - 6,4 млрд тенге, ломбарды - 2,9 млрд тенге, объекты общепита - 1,8 млрд тенге. Что касается крупного бизнеса - ущерб составил около 25 млрд тенге", - сообщил он.

По материально-технической базе госорганов, по его данным, предварительный ущерб составляет 16,7 млрд тенге. Большая часть ущерба приходится на техническое оборудование и вооружение департамента полиции - 16 млрд тенге. Далее следуют ДЧС и аппарат акима.

"Что касается системы видеомониторинга "Сергек", то по ним предварительный ущерб составил 250 млн тенге. По транспортным средствам госорганов и частных лиц ущерб составил почти 2 млрд тенге. Компенсация пострадавшим сотрудникам - 600 млн тенге.

Наибольший урон пришелся на Алмалинский район - 20 млрд тенге, ущерб по Ауэзовскому и Бостандыкскому районом ущерб составляет 20 и 17 млрд тенге соответственно. Меньше всего беспорядки затронули Наурызбайский район", - резюмировал спикер.

Ранее в комендатуре Алматы сообщили, что после беспорядков в южной столице было задержано больше 2,6 тыс. человек.

Вчера глава департамента полиции Алматы сообщил, что в результате беспорядков в Алматы погибли 160 человек, 11 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951455-podschitana-predvaritelnaya-summa-uscherba-almaty-iz-za-besporyadkov/