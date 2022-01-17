О состоянии пострадавших в ходе беспорядков детей рассказали в УОЗ Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместитель руководителя Управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева на заседании штаба по восстановлению жизнеобеспечения города рассказала о состоянии пострадавших в ходе беспорядков детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Султангазиева сообщила, что на сегодня все объекты здравоохранения города функционируют в штатном режиме.

По ее данным, с начала беспорядков в стационары за медицинской помощью обратились 1259 человек. На сегодня продолжают лечение в условиях стационаров 110 пациентов, из них в реанимации - 8.

"Состояние реанимационных пациентов оценивается как стабильное. За прошлую неделю в другие организации здравоохранения было переведено 3 пациента, двое из них - дети. Один ребенок переведен из детской больницы №2 в Институт педиатрии на оперативное лечение. Проведена повторная операция, состояние ребенка стабильное - лежит в реанимации. Второй ребенок из БСМП переведен в детскую неотложную больницу", - добавила она.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в Алматы погибли два ребенка - 4-летняя девочка и 11-летний мальчик. Позже в полиции озвучили подробности гибели детей.

Согласно данным, озвученным вчера главой алматинской полиции, всего в результате беспорядков в южной столице погибли 160 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951460-o-sostoyanii-postradavshih-v-hode-besporyadkov-detey-rasskazali-v-uoz-almaty/