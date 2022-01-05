Режим чрезвычайного положения ввели в Алматинской области

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области, документ опубликован на официальном сайте Акорды.
"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в документе.
Также в Алматинской области на период действия чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут.
Согласно документу, глава государства постановил:
- Создать на период чрезвычайного положения комендатуру Алматинской области и наделить ее полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении».
- Назначить комендантом Алматинской области начальника Департамента полиции Алматинской области Кудебаева Серика Мырзакуловича.
Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:
- усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
- установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в Алматинской области;
- обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;
- ограничить въезд в Алматинскую область, а также выезд из нее;
- запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
- запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;
- запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;
- обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.
- Определить ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, комендатуру Алматинской области, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Министерство обороны Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
- Генеральному Прокурору Республики Казахстан обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом.
- Правительству Республики Казахстан выделить необходимые средства из резерва Правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения.
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, минувшей ночью Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы. На период действия ЧП в Алматы и Мангистау вводится комендантский час, а также ограничивается въезд и выезд.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949860-rezhim-chrezvychaynogo-polozheniya-vveli-v-almatinskoy-oblasti/