Режим чрезвычайного положения ввели в Алматинской области

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Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области, документ опубликован на официальном сайте Акорды.

"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в документе.

Также в Алматинской области на период действия чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут.

Согласно документу, глава государства постановил:

Создать на период чрезвычайного положения комендатуру Алматинской области и наделить ее полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении».

Назначить комендантом Алматинской области начальника Департамента полиции Алматинской области Кудебаева Серика Мырзакуловича.

Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в Алматинской области; обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств; ограничить въезд в Алматинскую область, а также выезд из нее; запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц; запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции; обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ. Определить ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, комендатуру Алматинской области, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Министерство обороны Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Генеральному Прокурору Республики Казахстан обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом. Правительству Республики Казахстан выделить необходимые средства из резерва Правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, минувшей ночью Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы. На период действия ЧП в Алматы и Мангистау вводится комендантский час, а также ограничивается въезд и выезд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949860-rezhim-chrezvychaynogo-polozheniya-vveli-v-almatinskoy-oblasti/