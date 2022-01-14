Еще в двух регионах Казахстана отменили режим ЧП

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Президент Казахстана подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях. Документы появились на официальном сайте Акорды.

В соответствии со статьей 9 Закона РК "О чрезвычайном положении" глава государства постановил:

отменить с 07 часов 00 минут 15 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Акмолинской области , введенное Указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 737 "О введении чрезвычайного положения в Акмолинской области";

, введенное Указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 737 "О введении чрезвычайного положения в Акмолинской области"; отменить с 07 часов 00 минут 15 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Костанайской области, введенное Указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 743 "О введении чрезвычайного положения в Костанайской области".

Оба указа вводятся в действие со дня подписания, то есть сегодня.

Напомним, в пятницу режим чрезвычайного положения был отменен еще в двух регионах страны, в том числе в Шымкенте.

Режим ЧП был введен во всем Казахстане 5 января на фоне массовых беспорядков. Одними из первых регионов, в которых объявили данный режим, стали города Нур-Султан и Алматы, а также Мангистауская и Алматинская области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951260-esche-v-dvuh-oblastyah-kazahstana-otmenili-rezhim-chp/