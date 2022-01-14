Режим ЧП отменили в Шымкенте и ряде регионов Казахстана

Шымкент после беспорядков. Фото: Otyrar.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил режим чрезвычайного положения в Шымкенте, Карагандинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях. Соответствующие Указы опубликованы на сайте Акорды.

Глава государства в соответствии со статьей 9 Закона РК "О чрезвычайном положении" постановил:

отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах города Шымкента , введенное Указом президента РК от 5 января 2022 года;

, введенное Указом президента РК от 5 января 2022 года; отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Восточно-Казахстанской области , введенное Указом президента РК от 5 января 2022 года;

, введенное Указом президента РК от 5 января 2022 года; отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Карагандинской области , введенное Указом президента РК от 5 января 2022 года;

, введенное Указом президента РК от 5 января 2022 года; отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Туркестанской области, введенное Указом президента РК от 5 января 2022 года.

Отмечается, что Указы вводятся в действие со дня их подписания.

Напомним, первыми регионами, где отменили режим ЧП, стали Павлодарская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951210-rezhim-chp-otmetili-v-shymkente/