Токаев наградил подполковника ВС, погибшего в ходе беспорядков

Сандибек Хаиров. Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении подполковника ВС РК, погибшего в ходе беспорядков в Алматы. Об этом сообщает Акорда на своем официальном сайте.

"Постановляю за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также за подвиг, совершенный при защите интересов государства, наградить орденом "Айбын" ІІ степени Хаирова Сандибека Галимуллиновича – заместителя командира войсковой части 32363 (по боевой подготовке) Министерства обороны Республики Казахстан (посмертно)", – говорится в тексте документа.

Указ вводится в действие со дня подписания, то есть сегодня.

О трагической гибели военного мы рассказывали 12 января.

В вооруженных силах Хаиров прошел службу от командира взвода до заместителя командира десантно-штурмовой бригады.

У погибшего остались супруга и двое детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951253-tokaev-posmertno-nagradil-podpolkovnika-vooruzhennyh-sil/