Дальнобойщик из Беларуси пострадал в ходе беспорядков в Кызылорде и потерял память

Последствия беспорядков в Кызылорде. Фото: NUR.KZ

В областную многопрофильную больницу в Кызылорде в дни беспорядков поступил молодой человек с тяжелой травмой головы и потерей памяти. Позже выяснилось, что он является гражданином Беларуси, дальнобойщиком, который перевозил груз по территории Казахстана и случайно попал в гущу событий, передает Sputnik Казахстан.

В нейрохирургическом отделении медучреждения рассказали, что сейчас состояние пациента стабильное, средней тяжести.

Михаил пришел в сознание, но у него ретроградная амнезия, что часто случается с людьми с тяжелой черепно-мозговой травмой. Также у него ушиб головного мозга, лобной доли слева, однако в оперативном лечении он не нуждается.

Сейчас парень чувствует себя намного лучше, чем при поступлении в областную больницу.

Медики подчеркнули, что Михаил совершенно адекватный. Несмотря на тяжелую травму, четко отвечает на вопросы и общается с другими пациентами. Он разговаривает и с родными по видеосвязи.

Ожидается, что палату покинуть белорусский дальнобойщик сможет примерно через неделю.

О произошедшем с молодым человеком известно немного. Сам он рассказывает, что помнит лишь, что его ударили по голове. Случилось это во время остановки, когда он закрыл машину и отошел. Скорую помощь вызвали случайные прохожие.

Врачи отметили, что сразу после поступления пациента сообщили о нем в правоохранительные органы, его родным и работодателям. При раненом были личные документы. Машина, на которой ехал парень, не разграблена, груз цел. Его доставил до точки разгрузки другой шофер.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянка погибла во время беспорядков в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951251-dalnoboyschik-iz-belarusi-postradal-v-hode-besporyadkov-v-kyzylorde-i-poteryal-pamyat/